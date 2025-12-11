Reacción de los mercados: los bonos en dólares retroceden tras la colocación del Tesoro

Los títulos soberanos retroceden tras la licitación del nuevo Bonar 2029N, que permitió captar u$s1.000 millones, pero dejó dudas por la tasa del 9,26%, superior a lo esperado.

Hoy 12:22

El S&P Merval cae y los bonos en dólares arrancan la jornada con leves retrocesos, tras la primera licitación de deuda en moneda extranjera en ocho años. En la pasada jornada, el entusiasmo se moderó rápidamente ante las dudas que generó la TIR del nuevo bono, que se ubicó por encima de lo esperado por el mercado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En Nueva York, los títulos soberanos marcan totalidad de caídas. El Global 2030 encabeza las bajas, seguido por el Global 2038.

Argentina logró captar u$s1.000 millones, con la colocación de un nuevo Bonar 2029N a cuatro años, emitido bajo legislación local y con un cupón anual del 6,5%. El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, levemente por encima de la que esperaba el equipo económico.

La licitación generó un marcado interés: se recibieron ofertas por más de u$s1.400 millones, provenientes de más de 2.500 inversores, impulsadas, en parte, por incentivos regulatorios decretados en los últimos días.

ADRs y S&P Merval

El índice bursátil local baja 0,5% a 2.997.971,40 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 0,8% a 1.996,65 puntos. Los papeles argentinos operan mixtos, Transener encabeza las subas (+1,4%) y Aluar (-2,3%) las caídas.

En tanto, en Wall Street, los ADRs también cotizan con disparidad. Grupo Supervielle se recupera parcialmente de las pérdidas (+1,2%), al tiempo que Cresud cae 1,4%.