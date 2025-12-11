La nueva tapa de Sports Illustrated con Sydney Sweeney genera críticas y elogios en redes

La actriz posó junto a la histórica boxeadora Christy Martin en una producción inspirada en su próximo biopic. La propuesta estética divide opiniones por su estilo más cinematográfico que deportivo.

La actriz Sydney Sweeney cerrará un año decisivo en su carrera con una audaz portada en la revista Sports Illustrated, realizada como parte de la promoción de Christy, la biopic donde interpreta a la legendaria boxeadora Christy Martin. El papel la llevó a un intenso entrenamiento físico, y la revista decidió resaltar esa transformación con una producción de estética boxística que busca transmitir fuerza, disciplina y determinación.

Sin embargo, la tapa generó reacciones encontradas en redes sociales.

En la imagen principal, Sweeney aparece sentada dentro de un cuadrilátero con una musculosa blanca, shorts con la bandera estadounidense, vendas rojas en las manos y botas acordonadas. El look apunta a un estilo “entrenamiento realista”, con el pelo despeinado para sumar dramatismo. Detrás de ella, Christy Martin posa con indumentaria similar y una mano sobre su hombro, reforzando la conexión entre actriz y personaje.

Tras la publicación del cover por parte de PopCrave en X (ex Twitter), los comentarios no tardaron en llegar. Una parte del público celebró la propuesta visual y el homenaje a la pionera del boxeo femenino. “La elegancia de Sydney se une al poder de Christy — equilibrio perfecto”, escribió una usuaria. Otro comentario destacó que se trataba de “un tributo a la fortaleza del boxeo femenino”. Los elogios apuntaron a la combinación entre estética editorial y respeto por la figura de Martin.

No obstante, también surgieron críticas. Algunos usuarios consideraron que ciertas poses resultaban “forzadas” o alejadas del espíritu del deporte. Otros cuestionaron que el estilismo privilegiara un enfoque más fashion que atlético, lo cual no coincidía con lo que esperaban de una producción vinculada al boxeo.

Según publicó The New York Post, Sports Illustrated buscó deliberadamente un tono cinematográfico antes que un retrato estrictamente deportivo. De allí las luces marcadas, las posturas dramáticas y los accesorios estilizados que dieron lugar al debate. La intención era fusionar la promoción del film con un relato visual propio de una editorial de alto impacto.

Mientras las reacciones continúan multiplicándose, la portada deja en claro cómo una sola imagen puede encender la discusión sobre el enfoque estético de un biopic y el modo en que se representa a sus protagonistas.