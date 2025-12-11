"Es muy difícil ver a un gobernador que exprese con tanta claridad conceptual su programa de gobierno"

El analista político Enrique Zuleta Puceiro destacó el discurso de asunción de Elías Suárez y consideró que la provincia inicia una etapa inédita de renovación dentro de la continuidad.

Hoy 13:29

El analista político Enrique Zuleta Puceiro analizó en diálogo con Radio Panorama el discurso que el flamante gobernador Elías Suárez brindó tras asumir como primer mandatario provincial, en reemplazo de Gerardo Zamora. Para el especialista, la transición marca un hecho poco frecuente en la política argentina contemporánea.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hay que mirarlo desde varios puntos de vista. Es la primera vez en muchos años que un líder que gobernó una provincia durante tanto tiempo decide dar paso a otro modelo de gestión. No es un fenómeno casual”, indicó.

Al profundizar sobre el mensaje de Suárez, Zuleta Puceiro fue contundente: “Es muy difícil ver a un gobernador que exprese con tanta claridad conceptual un programa de gobierno. Es alguien que trabajó con un equipo de 20 o 30 personas con muchos años de experiencia. Eso aporta dominación técnica, conocimiento del territorio y continuidad. El desafío será cómo dar paso a nuevas generaciones y construir un gobierno más horizontal. Ninguna provincia lo ha logrado plenamente”.

En este marco, también se refirió a la designación de Víctor Araujo como jefe de Gabinete y destacó su perfil: “Araujo es un joven brillante, con un nivel de compromiso muy grande. Fue intendente de la ciudad de Fernández y se distingue por su vínculo con los sectores de la producción, lo que llamó la atención del gobierno. Creo que tendrá por delante una tarea para la que está totalmente capacitado. Es una designación inesperada pero brillante”.

El analista consideró que en la sociedad santiagueña existía una expectativa clara: “Había una demanda de un gobierno sustentable, autónomo, con proyección a futuro y capacidad para enfrentar amenazas externas. Pasar de un gobierno radial a uno en red. Da la impresión de que Suárez quiere articular ese camino”.

Según su mirada, la Provincia atraviesa una etapa favorable: “Santiago del Estero es una provincia muy exitosa social y políticamente, donde el gobernador tiene mayor apoyo. No es solo un fenómeno político, es un proyecto que muestra orientación y coherencia. Eso preocupa a sectores externos que preferirían una política debilitada”.

También destacó el rol de Gerardo Zamora en el proceso: “Ha conducido esta transición sosteniendo la cooperación política por encima de todo”. Y comparó esta dinámica con las tensiones vividas en provincias como Salta y Corrientes, donde los oficialismos perdieron ciudades estratégicas.

Finalmente, Zuleta Puceiro planteó un desafío inmediato: “Antes de marzo habrá que revisar las experiencias exitosas que permiten promover empleo sostenido en el tiempo. Resolver la crisis del empleo es central para lo que viene”.