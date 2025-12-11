Santiago vivirá hoy la “Noche de las Jugueterías”: seis comercios abren con promos únicas

La iniciativa nacional llega a la provincia con descuentos de hasta el 50%, y cuotas sin interés. Enterate cómo serán los horarios.

Hoy 14:26

Santiago del Estero vivirá este jueves una nueva edición de la Noche de las Jugueterías, una iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete que busca potenciar las ventas en la antesala de la Navidad.

En la provincia, seis locales comerciales confirmaron su participación con importantes beneficios, entre ellos Kalabacha, La Casa de Silvina, Juanchy Toys, Big Toy y Maderitas, que trabajarán con horarios de descuentos. Algunas de 18 a 23 y otras de 21 a 23 horas.

En diálogo con Noticiero 7, María José Basbus, referente de la Cámara de Comercio, destacó el acompañamiento del sector para fortalecer la actividad en un mes clave. “Queremos que la gente compre en Santiago, disfrute de la experiencia y aproveche los descuentos y promociones. Venimos de meses de caída en las ventas minoristas, así que esperamos que esta noche sea un éxito”, señaló.

Por su parte, la empresaria Alexia Lindow explicó los detalles de la propuesta y subrayó que las promociones serán especialmente atractivas. “Vamos a tener 50% de descuento en juguetes de industria nacional, sectorizados para que los papás puedan consultarnos sin problema. Sobre ese descuento también habrá cuotas sin interés”, remarcó.

La iniciativa, que se replica a nivel nacional, apunta no solo a traccionar las ventas, sino también a fortalecer al juguete argentino frente a la competencia importada. “El Día del Niño fue complicado por el ingreso de productos tecnológicos importados a precios muy bajos, lo que generó una competencia desleal. Por eso invitamos a apostar por el juguete nacional, que es de calidad y muy duradero”, expresó Lindow.

Entre las opciones, destacan muñecas, pelotas, triciclos, kartings, saltarines y réplicas de juguetes de moda fabricados localmente. Incluso, algunas rebajas sorprenden: “Hay autitos que bajaron de 15.000 a 7.500 pesos. Es una oportunidad para llenar el arbolito sin gastar tanto”, aseguró.

Con expectativas de repunte, comerciantes y cámaras del sector confían en que la Noche de las Jugueterías vuelva a convocar a familias santiagueñas y contribuya a mejorar el movimiento económico en la previa a las Fiestas.