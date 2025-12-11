Zamora: “Santiago no puede enfrentar el calor extremo con los mismos costos que el resto del país”

El senador nacional anticipó que presentará un proyecto de tarifa eléctrica diferencial para el verano. Críticas a las medidas del Gobierno Nacional.

Hoy 14:33

El senador nacional y exgobernador Gerardo Zamora adelantó que presentará en los próximos días un proyecto de ley para establecer tarifas diferenciadas de energía durante el verano para Santiago del Estero y las provincias del Norte Grande, argumentando que las altas temperaturas de la región generan un consumo eléctrico muy superior al promedio nacional.

Las declaraciones se dieron en diálogo con Noticiero 7, luego de la jura del nuevo gabinete encabezado por el gobernador Elías Suárez. Desde allí, Zamora repasó la situación provincial, el contexto nacional y los desafíos que afrontará el Congreso en sesiones extraordinarias.

“Santiago puede estar tranquilo”

El senador destacó que Santiago del Estero “mantiene una situación ordenada y previsible”, fruto —según dijo— de una administración fiscal responsable, sin endeudamiento y con un Estado “presente y efectivo”.

Afirmó que esa base permitirá al gobernador Suárez transitar con solidez los próximos cuatro años: “Siempre se generó un clima de convivencia, de prolijidad administrativa y de responsabilidad fiscal. Eso le da tranquilidad a la provincia”.

Tarifa estival: el proyecto que Zamora impulsará en el Senado

En medio del debate nacional por la quita de subsidios y los aumentos en luz y gas, Zamora confirmó que volverá a insistir con un proyecto reiterado del Norte Grande: una tarifa diferencial estival para los meses de calor extremo.

“Voy a presentar en las próximas horas un proyecto reiterativo… voy a insistir en que, por lo menos en la época de verano, Santiago del Estero —y también las demás provincias del norte— tengan una tarifa diferencial”, afirmó.

El objetivo es amortiguar el impacto de los incrementos y reconocer que, en zonas donde las temperaturas superan los 40 grados con frecuencia, el consumo de kilovatios para refrigeración es indispensable, no un lujo.

Preocupación por las medidas económicas

Zamora también se refirió a la agenda nacional y al panorama político que enfrenta el Congreso. Si bien reconoció que dentro de la oposición existen sectores que coinciden en parte con las ideas del Gobierno nacional, aseguró que no acompañarán iniciativas que perjudiquen a los sectores más vulnerables.

Manifestó su inquietud por la orientación económica actual:

“Si se sigue aplastando a los sectores de menos recursos, si sigue habiendo inflación, aumentos de tarifas y caída de la economía, estamos frente a un problema serio”.

Advirtió que el programa nacional tiene un sesgo “recesivo”, lo que afecta directamente a provincias y municipios por la caída de la recaudación y del consumo.

En agenda

El senador deberá incorporarse a su bloque cuando se active formalmente la convocatoria a sesiones extraordinarias, donde se debatirá el paquete de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo. En paralelo, avanzará con su iniciativa de tarifa estival, una propuesta que —según insistió— responde a una realidad climática ineludible en el Norte argentino.