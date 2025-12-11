La CGT anunció que se movilizará el próximo jueves 18 a Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral

La cúpula de la central sindical dispuso marchas frente a la Casa Rosada con fuertes críticas al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei en el Congreso.

Hoy 14:59

La CGT saldrá a la calle el próximo jueves 18 de diciembre en contra de la reforma laboral de Javier Milei. El Consejo Directivo cegetista, que mantuvo una reunión este mediodía en la sede de San Telmo, ya acordó que hará una movilización hacia la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno.

El plan, que se está discutiendo, es concretar la movilización en cada una de las provincias y sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales para darle más fuerza a la protesta contra la llamada “modernización laboral”.

La expectativa de la CGT es reunir unos 150 mil manifestantes en la Plaza de Mayo. Para concretarlo, este viernes por la mañana ya comenzará a trabajar una comisión organizativa de la protesta.

Al llegar a la sede cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA) dijo: “Analizaremos un programa de acción. Vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica”.

Toda la CGT está encolumnada en el rechazo a los cambios laborales que promueve Milei, aunque el ala política del Gobierno accedió a algunos pedidos sindicales y moderó la versión final de la reforma: por eso no tocarán las cuotas sindicales, clave para el financiamiento de los sindicatos, y aceptó que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa que el Gobierno quiere priorizar a partir de la sanción de la ley, entre otros puntos que fueron modificados.

Este mediodía, al abrir el primer encuentro del nuevo Consejo Directivo, el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) propuso que la reforma laboral “sea atacada” desde 3 instancias: “medidas gremiales graduales; si se aprueba la ley, en la Justicia, y con acciones políticas junto con Unión por la Patria”.

El sindicalista destacó que “el proyecto entró por el Senado y lo quieren sacar antes de fin de año”, por lo que advirtió que “la pelea debe darse artículo por artículo”. “No se puede permitir el ataque al modelo sindical -aseguró-. La reforma no va a generar empleo sino que lo que genera empleo es la inversión”.

Enseguida, Sola propuso una movilización callejera el 18 de diciembre y Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, planteó que sea hacia la Plaza de Mayo, ya que inicialmente se pensó en hacerla ante el Congreso para presionar a los legisladores, pero se estima que el debate parlamentario de la reforma se postergará hasta enero.

A partir de la propuesta, aprobada por toda la dirigencia, se abrió un intenso debate y una de las ideas planteadas fue aprobada inmediatamente: realizar el martes próximo, a las 18, un plenario virtual de las delegaciones regionales de la CGT para organizar la movilización en todas las provincias.

Sergio Romero (UDA), por su parte, advirtió a sus colegas que “se veía venir este conflicto con el Gobierno” y dijo que en marzo a los docentes “nos impusieron un salario de indigencia de 500 mil pesos”.

El plan de la CGT contempla intensificar las reuniones con gobernadores y legisladores para tratar de que no apoyen la reforma laboral en el Congreso.

Hasta ahora, los sindicalistas ya se reunieron con tres gobernadores de Provincias Unidas (Nacho Torres, de Chubut; Carlos Sadir, de Jujuy, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe) y, este miércoles, con el interbloque kirchnerista del Senado, que encabeza el formoseño José Mayans, en donde analizó una estrategia dirigida a cerrarle el paso al proyecto oficial en el Congreso.

Al mismo tiempo, el equipo de abogados de la CGT comenzó el análisis en profundidad de la reforma laboral para preparar la estrategia jurídica dirigida a impugnar el proyecto ante la Justicia, tal como hicieron con el DNU 70, por ejemplo, y que hasta hoy permitió frenar la aplicación de esas normas.