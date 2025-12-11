El método de Juana Repetto para reemplazar el uso del celular en su hijo

La artista publicó la dinámica que le funciona para mantener a su hijo entretenido sin tecnología.

Hoy 15:01

Mientras transita el reposo que le mandaron a hacer en su embarazo, Juana Repetto sorprendió al mostrar en sus redes sociales las compras que hizo sin salir de su casa.

En sus historias de Instagram, la artista no solo contó que consiguió algunos artículos para la pileta sino que además compartió el producto que adquirió para evitar que su hijo Toribio use el celular.

“Toro no tiene teléfono y no tendrá por un par de años más. Así que me pareció una buena alternativa el walkie talkie”, explicó Juana en la publicación que hizo.

En la foto se lo puede ver al nene de 9 años sacando de la caja este dispositivo que le permite comunicarse a corta distancia dentro de su casa.

Por otro lado, Juana dio a conocer cómo cambió su vida cotidiana desde que empezó con el reposo: “Como no salgo me estoy comprando cosas que antes no compraba online ni en ped...”.

“Cuchas, shampoo, pipetas para pulgas más baratas que en la veterinaria y la comida para ellas”, dijo Repetto por todas estas últimas compras que hizo para su casa y sus mascotas.