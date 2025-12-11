Ingresar
Clase especial con música en vivo junto a Iasir Hassan y la Prof. María José Lezana

El reconocido músico y compositor ofrecerá una experiencia única acompañando una clase de danza árabe. Será el viernes 19 de diciembre desde las 19.30. Los cupos son limitados.

Hoy 15:25

Una propuesta imperdible llega a Santiago del Estero para las amantes de la danza árabe y quienes deseen vivir una experiencia artística diferente. Este viernes 19 de diciembre, desde las 19.30, el Hermanas Lezana Bellydance Group (Av. Libertad Nº 1563, 2º piso – Capital) será sede de una clase especial con música en vivo, a cargo del destacado músico y compositor Iasir Hassan, junto a la profesora María José Lezana.

Los organizadores informaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan asegurar el lugar con anticipación. Para más información o inscripciones, comunicarse al 385 5 03 56 98.

Iasir Hassan es uno de los referentes de la música árabe en el país. Músico y compositor, es director de la reconocida Orquesta Al Yabal de Tucumán, formación que creó a comienzos de los años ’90 y que continúa activa hasta la actualidad.

Flyer Flyer

Inició su camino artístico en 1990, tomando clases con diversos maestros y perfeccionándose en instrumentos típicos árabes. En 1993 viajó a Siria, donde profundizó sus estudios y adquirió instrumentos tradicionales que marcaron su estilo musical.

A lo largo de su carrera, acompañó a grandes figuras de la danza y la música árabe a nivel internacional.

La clase promete una experiencia íntima, artística y profesional, ideal para quienes desean sentir la danza acompañada por música árabe interpretada en vivo.
Una combinación perfecta de técnica, esencia y tradición.

