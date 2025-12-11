Bombazo en Arroyito: Ariel Holan no seguirá en Rosario Central en 2026

En un giro inesperado, el Canalla anunció que no renovará el contrato del entrenador tras una temporada histórica. Diferencias en el proyecto deportivo rumbo a la Copa Libertadores habrían sido la clave de la ruptura.

Hoy 15:51

La tarde del fútbol argentino explotó con una noticia inesperada: Rosario Central confirmó que Ariel Holan no continuará como entrenador en 2026, pese a la gran campaña y al título conseguido como campeón de la Tabla Anual. En un comunicado breve y sin demasiados detalles, la dirigencia aseguró que la salida se dio “en buenos términos”, dejando en shock a la mitad de Arroyito.

La decisión sorprendió a todos porque nada hacía pensar que Holan dejaría el club, especialmente después de un año sólido y competitivo. Sin embargo, las charlas de renovación se estancaron. El vínculo del técnico terminaba a fin de año y, según trascendió, las diferencias surgidas en torno al proyecto deportivo para afrontar la Copa Libertadores habrían complicado todo, al punto de derivar en su partida.

En el comunicado oficial, el club expresó: “Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”. Una despedida tan escueta como contundente para un proceso que parecía tener cuerda para rato.

El clima de indefinición era tal que incluso varios jugadores con contratos próximos a vencer no habían sido contactados para negociar la continuidad, un indicio claro de que algo no estaba firme con el DT. Ahora, Central deberá salir al mercado en busca de un nuevo entrenador, una situación inesperada para un club que había cerrado el 2025 como protagonista y envuelto en polémica por la decisión de AFA de consagrarlo campeón de la Tabla Anual.