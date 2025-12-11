El Dr. Eduardo Llugdar expuso sobre tutela judicial de efectiva en un conversatorio nacional

Organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero y el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial provincial.

El Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, fue uno de los conferencistas que participó en el Quinto Conversatorio que, en esta oportunidad, abordó “La tutela judicial efectiva y derechos de última generación en la Constitución”.

En la apertura del encuentro, que se efectuó en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales y se transmitió en vivo por plataforma virtual, el Dr. Darío Alarcón, titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, dio la bienvenida a los presentes y a quienes estaban conectados de manera remota.

El primero en hacer uso de la palabra fue el Dr. Llugdar, quien agradeció a la Asociación de Magistrados la invitación a disertar y que comenzó su alocución así: “No dejar pasar desapercibido, por la importancia que tiene el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos y en la Argentina, el Día de la Democracia, en un tiempo de negacionismos antidemocráticos”.

Luego, adelantó que en su conferencia trataría aspectos generales sobre el vínculo que existe entre el Derecho Público y la tutela judicial efectiva, de la relación entre el Estado y los particulares o entre distintas áreas del Estado, en que también entra el Derecho al consumo, dentro del Derecho Público, mientras que el otro marco de análisis fue la tutela judicial efectiva.

En un tramo de su mensaje, el magistrado sostuvo que “si no se respetan y protegen los derechos económicos, difícilmente podamos disfrutar y sea una ilusión los derechos civiles y políticos. Por eso es tan importante que la Argentina, a partir de la Constitución de 1994, se incorpora el derecho y defensa del consumidor”.

A la vez, recordó que “siempre hubo grandes lobbies de resistencia porque es una relación desigual, en la que hay una parte fuerte y otra débil, una poderosa y otra desprotegida”.

En tanto, consideró que “debe haber un trato digno y equitativo entre las partes, con informaciones claras y veraces, detalladas, porque era muy común que había cláusulas de adición, que todavía existen y que a veces son abusivas”.

Asimismo, afirmó que “la tutela judicial efectiva es una obligación del Estado, emanada de la Constitución Nacional como Provincial”, para rememorar la importancia del fallo de la Corte Suprema de la Nación en la causa Halabi de 2009, en que declaró inconstitucional una ley de interceptación de comunicaciones (Ley Nacional Nº 25.873) por vulnerar la privacidad de una persona, lo que abrió el camino a posteriores acciones colectivas en diferentes tribunales argentinos.

A continuación y mediante videoconferencia, habló el Dr. José Sahián, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Post doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Profesor Titular de la Cátedra de Defensa de la Competencia de la Universidad Nacional de Tucumán. Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Autor de libros y notas sobre asuntos constitucionales. Actualmente es relator de la Corte de Justicia de Tucumán, que en esta ocasión, se refirió a la Constitucionalización del Derecho Privado.

Finalmente y también en forma virtual, brindó su ponencia el Dr. Gabriel Stigliz, abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de La Plata. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario y con posgrado en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander de España. Es autor y coautor de libros y artículos jurídicos en publicaciones del país y el extranjero sobre Derecho Civil y su tema fue Derecho Fundamental y Defensa del Consumidor.

Al término de las exposiciones, se abrió un espacio para el intercambio de opiniones y preguntas entre los disertantes y el público.