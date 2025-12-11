River acelera por Tadeo Allende: quiere un préstamo con opción y peleará con Inter Miami

El delantero de 26 años, figura en el equipo campeón de la MLS junto a Messi, debe regresar al Celta de Vigo y el Millonario ya prepara una propuesta formal. Gallardo lo quiere como reemplazo natural por la banda derecha.

Hoy 16:04

River decidió dejar atrás los sondeos y va de lleno por Tadeo Allende, el atacante que brilló este año en el Inter Miami campeón de la MLS. Tras finalizar su préstamo en Estados Unidos, el cordobés debe volver al Celta de Vigo, dueño de su pase, y será con los españoles con quienes el Millonario iniciará las gestiones.

La idea de la dirigencia es clara: un préstamo con opción de compra, la política que el flamante presidente Stefano Di Carlo bajó como lineamiento para este mercado de pases. No será una negociación sencilla, porque David Beckham también quiere retenerlo tras su enorme rendimiento con Lionel Messi, lo que suma una competencia directa para River.

En un principio, todo había comenzado como un simple ofrecimiento del entorno del jugador, pero a Marcelo Gallardo lo terminó de convencer su estilo de juego. Allende suele desempeñarse como extremo derecho, aunque Javier Mascherano lo utilizó también por izquierda y como punta central, lo que potencia su valor táctico.

Su temporada en Miami fue sobresaliente: 47 partidos, 22 goles y tres asistencias, siendo el principal socio ofensivo de Messi ante la baja de minutos de Luis Suárez. El último tanto lo marcó en la definición de la MLS, un 3-1 que coronó al Inter Miami como campeón de la liga estadounidense.

River busca un extremo natural desde la salida de Pablo Solari, intento que no pudo resolver con la fallida llegada de Gonzalo Tapia. Aunque el plantel cuenta con atacantes versátiles como Colidio, Salas y Driussi, ninguno cumple ese rol específico por derecha. Por eso, la mira en Núñez apunta directo a Allende, el hombre que Gallardo quiere para abrir la cancha en el 2026.