Germán Brao, firme antes del cuadrangular semifinal: “Trabajamos con la misma convicción de siempre”

El DT santiagueño analizó la clasificación de Quimsa en la Liga Femenina, destacó la evolución del equipo y valoró el rol clave de su cuerpo técnico. Las Fusionadas debutan este viernes ante Instituto.

Hoy 16:08

Quimsa dio un paso clave en la Liga Femenina tras superar en James Craik a Naútico (Rosario) y San José (Mendoza), resultados que le permitieron sellar su boleto al cuadrangular semifinal. Luego llegó la caída ante el local Chañares, aunque para Germán Brao el balance del fin de semana fue “totalmente positivo”.

"El balance del fin de semana es totalmente positivo, logramos clasificarnos tras dos partidos parejos por lo que el domingo no fue fácil porque habíamos cumplido con el objetivo, pero de todas maneras fue una prueba de carácter para el equipo porque salió a competir de igual a igual a un Chañares que nos impuso su ritmo y aún así conseguimos muchas ventajas en el transcurso del juego".

Sobre el nuevo cuadrangular remarcó "Estuvimos trabajando con la misma convicción de siempre, cuando comenzó el torneo sabíamos que iríamos de menos a más y hoy vemos esa evolución notoria en el equipo. Esta etapa no será muy distinta, los equipos llegan muy estudiados, mucho se resolverá en estar finos con los detalles y en las pequeñas ventajas que se pueda sacar, el que se equivoque menos tendrá más posibilidades".

El entrenador de 34 años cerró "Como grupo estamos conformes con la planificación que tenemos en conjunto con todos los integrantes del cuerpo técnico, es un plus con respecto a la comunicación y a la toma de decisiones. Esto a largo plazo tiene sus premios" haciendo referencia al entrenador Javier Bejarano, al Preparador Físico Álvaro Miana y al Kinesiólogo José Morales.

El Estadio Ángel Sandrín (Instituto) será sede del nuevo cuadrangular que otorga dos pasajes a la siguiente etapa, además de Quimsa estarán Instituto, Hindú y Chañares. El debut de las Fusionadas será este viernes 20:30 horas ante las locales.