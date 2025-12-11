La inflación de noviembre llegó al 2,5% y el año acumula un 27,9%

El IPC registró una aceleración respecto de octubre y el incremento interanual llegó al 31,4%. Estos fueron los rubros que más impactaron en el mes.

La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en los primeros once meses de 2025, informó este jueves el INDEC. La variación mensual se aceleró contra octubre. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con 3%, seguido por los alimentos, que aumentaron 2,8% en el mes.

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Prendas de vestir y calzado, 0,5%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que avanzó 1,1%.

El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.

En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).