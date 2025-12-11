Humanidades celebró los 10 años del ciclo completo de la Licenciatura en Trabajo Social

La actividad se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples y en el patio de la sede central, en un clima de celebración y reflexión colectiva.

Hoy 16:28

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud llevó adelante una jornada especial para conmemorar los diez años de la implementación del ciclo completo de la Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

El encuentro tuvo lugar el miércoles 10 de diciembre, en coincidencia con el Día del Trabajo Social, y se propuso como un espacio de debate y encuentro celebrativo bajo el lema “Formación académica, Derechos Humanos y Resistencias colectivas”. El eje central giró en torno al recorrido de la carrera, los desafíos actuales de la profesión y el papel del Trabajo Social en la defensa y promoción de derechos.

La vicedecana de la Facultad, Sandra Moreira, destacó la importancia del aniversario y el compromiso sostenido de la comunidad académica: “Celebrar estos diez años es reconocer el esfuerzo colectivo que permitió consolidar una propuesta formativa de calidad, profundamente vinculada al territorio y a las demandas reales de nuestra sociedad. La Licenciatura en Trabajo Social es hoy un espacio de pensamiento crítico y construcción democrática, y este encuentro refleja esa identidad.”

La convocatoria fue amplia y reunió a estudiantes, docentes, graduados, profesionales y referentes de centros de prácticas, quienes aportaron miradas diversas sobre los procesos formativos y las transformaciones del campo profesional. Se subrayó especialmente el rol de los espacios de prácticas como puente entre la universidad y las realidades sociales de la provincia.

El cierre de la jornada incluyó un brindis y un momento musical que permitió compartir experiencias, fortalecer vínculos y reafirmar el sentido comunitario que caracteriza al Trabajo Social.