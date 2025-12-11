Más de $1.250.000: lo que necesita una familia para no ser pobre tras la suba de la canasta básica

El INDEC informó que la canasta básica subió 3,6% en noviembre, lo que elevó el monto necesario para que una familia tipo no sea considerada pobre.
La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 3,6% en noviembre. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.257.329 para no ser pobre, según el INDEC.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Este indicador acumuló un alza de 25,5% en los últimos 12 meses y de 22,7% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de la inflación general de noviembre, que fue de 2,5%.
En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, aumentó 4,1% el mes pasado.
Así, el dato superó a la inflación general del mismo período que fue de 2,5% y a la suba de los alimentos (fundamentales en esta canasta), que fue de 2,8%.
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el INDEC señaló:
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron: