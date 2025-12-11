Ingresar
La Escuela de Jorge Donis se consagró campeona invicta en Salta: la categoría 2015 brilló en la Copa de Plata

El equipo santiagueño ganó todos sus partidos en el torneo organizado por Gimnasia y Tiro de Salta, disputado los días 6, 7 y 8 de diciembre.

Hoy 16:32

La Escuela de Fútbol Jorge Donis tuvo un fin de semana soñado en la provincia de Salta, donde la categoría 2015 se quedó con el título de la Copa de Plata, tras una destacada participación en el torneo organizado por el Club Gimnasia y Tiro. El certamen reunió a equipos de distintas regiones del país y se disputó entre el 6 y el 8 de diciembre.

El conjunto santiagueño logró coronarse campeón invicto, demostrando orden, compromiso y gran nivel colectivo en cada una de las fases.

Escuelita Jorge Donis Escuelita Jorge Donis

El camino hacia el título

El equipo dirigido por Paulo “Pachu” Santillán y Matías Toledo superó instancias decisivas con resultados contundentes:

Cuartos de final
Esc. Jorge Donis vs. Deportivo Limache
Empate y victoria por penales

Semifinal
Esc. Jorge Donis 2 – Gimnasia y Tiro B 0

Final
Esc. Jorge Donis 1 – Gimnasia y Tiro A 0

Con estos triunfos, la categoría 2015 demostró solidez defensiva, eficacia en ataque y una notable actitud competitiva durante todo el certamen.

Los protagonistas del título

Arqueros:

-Alfonso Navarrete

-Mateo Vizgarra

Jugadores:
-Valentino Maulu
-Tiziano Juárez
-Italo Funes
-Martino Gómez Ottinetti
-Máximo Russo
-Benja Cáseres
-Francesco Flores
-Genaro Massa Isla
-Lorenzo Ibarra
-Jeremías Argibay
-Dylan Guerrero
-Benicio Ibarra

Cada uno de ellos aportó su talento y esfuerzo para que la escuela santiagueña regresara con un título que llena de orgullo a toda la comunidad deportiva local.

Un triunfo que vale doble

Además de levantar la Copa de Plata, la categoría 2015 cerró el torneo sin conocer la derrota, convirtiéndose en una de las revelaciones de la competencia. El desempeño del grupo también refleja el trabajo sostenido de los profesores y el acompañamiento de las familias que viajaron hasta Salta para alentar a los pequeños futbolistas.

