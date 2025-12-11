La Pro League sigue en Santiago del Estero: hoy vuelven a jugar Los Leones y Las Leonas

Tras un estreno perfecto con dos triunfos ante potencias europeas, las selecciones argentinas encaran la segunda jornada en el Estadio Provincial.

Hoy 16:50

La FIH Pro League sigue su marcha en Santiago del Estero, que volvió a convertirse en capital del hockey mundial. Después de una primera jornada repleta de emoción y con triunfos albicelestes, Los Leones y Las Leonas regresan hoy al césped del Estadio Provincial para disputar la segunda fecha de la ventana internacional 2025/26.

El debut tuvo un marco espectacular y resultados ideales. Los Leones empataron 1-1 con Países Bajos y ganaron 4-2 en los penales australianos, un triunfo que vale doble por la jerarquía del rival, una de las grandes potencias del circuito. Más tarde, Las Leonas vencieron 1-0 a Alemania, en un partido durísimo que resolvieron con oficio y personalidad, mostrando por qué siguen siendo una referencia mundial.

La acción continúa hoy con otro doble plato. A las 19.00, Los Leones enfrentarán a Pakistán, buscando repetir el nivel mostrado en el estreno y seguir sumando en la tabla. Luego, desde las 21.30, Las Leonas se medirán ante Países Bajos, la potencia número uno del hockey mundial y máximo ganador histórico del certamen, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de toda la ventana.

Agenda en Santiago del Estero

Miércoles 10/12

• Los Leones (4) 1-1 (2) Países Bajos

• Las Leonas 1-0 Alemania

Jueves 11/12

• Los Leones – Pakistán, 19.00

• Las Leonas – Países Bajos, 21.30

Sábado 13/12

• Los Leones – Países Bajos, 19.00

• Las Leonas – Alemania, 21.30

Domingo 14/12

• Los Leones – Pakistán, 19.00

• Las Leonas – Países Bajos, 21.30