La Pro League sigue en Santiago del Estero: hoy vuelven a jugar Los Leones y Las Leonas

Tras un estreno perfecto con dos triunfos ante potencias europeas, las selecciones argentinas encaran la segunda jornada en el Estadio Provincial.
La FIH Pro League sigue su marcha en Santiago del Estero, que volvió a convertirse en capital del hockey mundial. Después de una primera jornada repleta de emoción y con triunfos albicelestes, Los Leones y Las Leonas regresan hoy al césped del Estadio Provincial para disputar la segunda fecha de la ventana internacional 2025/26.
El debut tuvo un marco espectacular y resultados ideales. Los Leones empataron 1-1 con Países Bajos y ganaron 4-2 en los penales australianos, un triunfo que vale doble por la jerarquía del rival, una de las grandes potencias del circuito. Más tarde, Las Leonas vencieron 1-0 a Alemania, en un partido durísimo que resolvieron con oficio y personalidad, mostrando por qué siguen siendo una referencia mundial.
La acción continúa hoy con otro doble plato. A las 19.00, Los Leones enfrentarán a Pakistán, buscando repetir el nivel mostrado en el estreno y seguir sumando en la tabla. Luego, desde las 21.30, Las Leonas se medirán ante Países Bajos, la potencia número uno del hockey mundial y máximo ganador histórico del certamen, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de toda la ventana.
Agenda en Santiago del Estero
Miércoles 10/12
• Los Leones (4) 1-1 (2) Países Bajos
• Las Leonas 1-0 Alemania
Jueves 11/12
• Los Leones – Pakistán, 19.00
• Las Leonas – Países Bajos, 21.30
Sábado 13/12
• Los Leones – Países Bajos, 19.00
• Las Leonas – Alemania, 21.30
Domingo 14/12
• Los Leones – Pakistán, 19.00
• Las Leonas – Países Bajos, 21.30