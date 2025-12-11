Alerta en Racing: Flamengo se mete en la pelea por Santiago Sosa

El capitán de la Academia, figura clave del ciclo Costas y con contrato hasta 2027, aparece en la mira del último campeón de la Copa Libertadores. En Avellaneda buscan blindarlo.

Hoy 17:15

Racing encendió las alarmas en plena recta final del año: Flamengo preguntó condiciones por Santiago Sosa, uno de los grandes referentes del plantel y pieza clave para Gustavo Costas. El mediocampista, de 26 años, tiene contrato hasta fines de 2027 y una cláusula de rescisión de 12 millones de euros, un número que en Brasil no asusta tanto.

El interés llegó desde Rio de Janeiro después de que el Fla se consagrara campeón de la última Copa Libertadores, torneo en el que eliminó a la Academia en semifinales. Por ahora no llegó ninguna oferta formal, aunque el equipo carioca ya hizo los primeros sondeos. En Racing, mientras tanto, manejan otra postura: mejorarle el contrato al capitán y elevar su cláusula, convencidos de que es un jugador irreemplazable para el próximo proyecto.

Sosa, que desembarcó en Avellaneda en enero de 2024, ya levantó la Sudamericana y la Recopa, y se ganó el cariño del hincha, especialmente tras su rápida recuperación para enfrentar a River luego de una fractura en el rostro. En total, el ex River acumula 87 partidos, la mayoría como volante central, y cuatro goles con la celeste y blanca.

Tras un préstamo desde el Atlanta United, Racing decidió comprar el 80% del pase a cambio de cuatro millones de dólares, pagaderos en cuatro cuotas entre 2025 y 2026. Fue una apuesta fuerte que hoy luce más que justificada: el volante se transformó en un símbolo y también en un activo muy buscado por el mercado.

Con la final del Clausura ante Estudiantes a la vuelta de la esquina y la ilusión de sumar otro título, en Avellaneda saben que retener a Sosa será clave si la Academia quiere volver a pelear alto el año que viene. Flamengo ya tocó la puerta, pero Racing prepara su jugada para sostener al futbolista que sueña con seguir escribiendo su historia en el club.