River avanzó por Gianluca Prestianni: oferta formal a Benfica y presión del jugador

El Millonario propuso un préstamo con cargo y opción de compra por el ex Vélez. El juvenil quiere volver al país, pero en Portugal priorizan que siga en Europa.

Hoy 17:27

River acelera en el mercado y ya dio un paso decisivo por Gianluca Prestianni: el club de Núñez presentó una oferta formal a Benfica para intentar asegurarse al delantero de 19 años, una de las joyas del fútbol argentino que no logró afianzarse en Portugal. Con el visto bueno del jugador, ahora todo queda en manos del conjunto luso, que por el momento prefiere mantenerlo en Europa.

La propuesta del Millonario sigue la nueva línea de negociación impulsada por Stefano Di Carlo. Consiste en un préstamo por un año, con un cargo de 800 mil dólares, más una opción de compra del 50% del pase por 4 millones de dólares. Además, River ofreció comprar la otra mitad en dos cuotas de dos millones, lo que elevaría la operación a 8 millones por la ficha completa.

En Benfica no terminan de ver atractivo al fútbol argentino como vidriera para revalorizar al juvenil, especialmente en un River que no jugará la Copa Libertadores 2026. Aun así, en Núñez confían en que Prestianni, decidido a volver al país, pueda presionar para destrabar la negociación en los próximos días.

El club portugués analiza alternativas: busca prestarlo dentro de Europa o incluso venderlo por una cifra mayor a la ofertada por River. Cabe recordar que, a inicios de 2024, lo compró por más de 10 millones de dólares, una inversión que intentará recuperar.

Sin continuidad bajo la conducción de José Mourinho, Prestianni jugó 16 partidos en esta temporada, pero apenas fue titular en dos, con dos goles y dos asistencias. El joven delantero ve en River la chance ideal para relanzar su carrera, sumar minutos y reencontrarse con el nivel que lo llevó a ser una de las grandes promesas del país.