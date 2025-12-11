“Es el nivel más bajo en ocho años”: Caputo festejó la reducción de la inflación

El ministro de Economía analizó el dato de noviembre y sostuvo que la caída del IPC responde al orden fiscal y monetario implementado por el Gobierno.

Hoy 17:31

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación de noviembre, que mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, y destacó el proceso de reducción desde la asunción de Javier Milei a la Casa Rosada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El IPC Nacional registró una variación de 2,5% en noviembre, con una inflación núcleo de 2,6% y una variación de 0,4% y 2,9% en las categorías estacionales y reguladas”, subrayó Caputo en un posteo en su cuenta oficial de X.

En tal sentido, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que la variación acumulada hasta el undécimo mes del año del indicador del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arrojó 27,9%, el menor registro para este período del año desde 2017.

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, concluyó el titular del Palacio de Hacienda.

De acuerdo con el Indec, la mayor suba en noviembre correspondió a la categoría Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de 3,4%. Transporte se ubicó en el segundo lugar con una variación de 3%. En contraste, los rubros con menores aumentos fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

En el caso de los precios regulados, el ajuste fue del 2,9%, superior al promedio general. Esto responde a que el Gobierno autorizó ese mes una actualización tarifaria para la electricidad y el gas que promedió 3,8%, y un aumento cercano al 10% en los boletos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los productos de carácter estacional reflejaron una suba de solo 0,4%. El IPC núcleo, que excluye tanto regulados como estacionales, registró una variación de 2,6%.

Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, señaló que, luego de 18 meses de descensos, la inflación interanual aumentó 0,1 punto porcentual en noviembre, quedando en torno a 31%. “El 2025 cerrará con una inflación mensual no tan lejana a la de fines de 2024, pero con una ganancia de competitividad (el tipo de cambio real multilateral está 19% arriba de dic-24)”, afirmó.

“Tras el dato de inflación del 2,5% (en línea con nuestra estimación), la curva a tasa fija sufrió caídas en los tramos corto y medio, mientras que algunos bonos de largo plazo mostraron avances marginales. A diferencia de meses previos, esta vez el dato sorprendió al alza y el mercado reaccionó. Por su parte, los instrumentos CER extendieron las ganancias previas, con mejor desempeño en los tramos corto y medio”, sumó Federico Filippini, jefe de Research y Estrategia de Adcap Grupo Financiero.

Las consultoras privadas habían estimado que el IPC iba a oscilar entre 2,3% y 2,5%. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indicó que la inflación mensual prevista para noviembre alcanzaría el 2,3%, lo que significa una suba de 0,4 puntos porcentuales frente a la estimación anterior. El grupo de consultoras y especialistas denominado “Top 10”, que históricamente ha mostrado mayor precisión, coincide con esa cifra, aunque su variación respecto al informe previo es de 0,3 puntos.

En lo referente a la inflación núcleo, que deja fuera tanto los precios regulados como los estacionales, la proyección general para noviembre se ubica en 2,2%, con un alza de 0,2 puntos respecto al REM previo. La estimación del “Top 10” también alcanza el 2,2%, con una diferencia de 0,3 puntos frente a su pronóstico anterior.

Para diciembre de 2025, la inflación general proyectada baja a 2,1%, lo que representa 0,1 punto por encima del relevamiento anterior. Desde esa fecha, el perfil esperado muestra una desaceleración progresiva, llegando a una tasa mensual de 1,5% en mayo de 2026, sin variaciones destacadas en los meses intermedios, anticipando una moderación en el ritmo de suba de precios.

Respecto de la inflación núcleo, las previsiones experimentan ajustes menores, aunque para algunos meses previos a mediados de 2026 la corrección es más significativa. Las proyecciones posteriores a diciembre no anticipan incrementos y consolidan una tendencia descendente. Esto indica que, si bien se produjeron revisiones puntuales para el corto plazo, el escenario estimado para el primer semestre de 2026 se orienta hacia una disminución gradual en las perspectivas de inflación.