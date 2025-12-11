Nicolás Varrone completó otro día positivo en Abu Dhabi y sigue firme rumbo a la F2 2026

El piloto argentino acumuló más de 100 vueltas en Yas Marina y continúa afianzándose en su adaptación al auto de Van Amersfoort Racing.

Hoy 17:34

Nicolás Varrone volvió a tener una jornada intensa y productiva en las pruebas de postemporada de Fórmula 2. En el circuito de Yas Marina, el argentino completó más de un centenar de vueltas en su segundo día arriba del Dallara de Van Amersfoort Racing, mientras avanza en su preparación para el ansiado debut que tendrá en 2026, como parte del camino hacia la F1.

Durante la sesión matutina, el piloto de 25 años giró 53 veces y terminó 17°, a algo más de un segundo del mejor registro marcado por Oliver Goethe, nuevamente líder con 1m37s049. Para Varrone, la prioridad sigue siendo sumar kilómetros y afinar sensaciones tras su regreso a los monoplazas, por lo que los tiempos no son el foco principal.

Ya por la tarde, el argentino encaró un simulacro de carrera de 55 giros, con tandas largas y prácticas de largada, esenciales para entender la gestión de neumáticos y pulir los procedimientos de competencia. Finalizó 19°, con un tiempo de 1m42s407, a más de cuatro segundos del brasileño Rafael Câmara. La diferencia se explica por la estrategia: Varrone no fue en busca de una vuelta rápida, sino de consistencia con la goma media.

Este viernes tendrá su último día de actividad del 2025 en un auto de F2, con dos nuevas tandas entre las 2 y las 6, y de 7 a 10 (hora argentina). El objetivo es cerrar la semana con la mejor adaptación posible de cara al inicio de la temporada, previsto para el 8 de marzo en Melbourne, en un calendario que compartirá nuevamente escenario con la Fórmula 1.