Fin de la ilusión de Racing: Inter Miami aseguró a Rodrigo De Paul hasta 2029

El club de Florida hizo uso de la cláusula con Atlético de Madrid y blindó al mediocampista argentino, que firmará uno de los contratos más altos de la MLS.

Hoy 17:40

Inter Miami cerró uno de los movimientos más fuertes del mercado: Rodrigo De Paul continuará en el club y firmará contrato hasta la temporada 2029, luego de que la institución decidiera hacer uso de la opción de compra que tenía acordada con Atlético de Madrid. Así, el volante argentino, figura de la Selección campeona del mundo, deja atrás su préstamo y se transforma en jugador definitivo de las Garzas.

La operación, según reportes de medios europeos y estadounidenses, se cerró por unos 15 millones de euros, cifra pactada desde el momento en que De Paul llegó cedido a mitad de año. Además, el mediocampista tendrá un contrato cercano a los 10 millones de euros anuales, reflejo del peso deportivo que tomó dentro del plantel y de la apuesta ambiciosa del campeón de la MLS Cup.

Desde su arribo, De Paul encajó rápidamente en el proyecto liderado por Inter Miami, aportando jerarquía, dinámica y liderazgo en un mediocampo que necesitaba una pieza de alto calibre. Su continuidad se convierte en un mensaje claro del club: sostener una base competitiva y estable rumbo a los desafíos de la próxima temporada, incluida la competencia internacional.

La decisión se da mientras en Florida siguen las conversaciones por otras figuras del plantel, entre ellas Luis Suárez, aún sin definición sobre su continuidad. Pero con De Paul asegurado por cinco años más, Inter Miami ya tiene garantizada una pieza clave para sostener su ambicioso proyecto deportivo.