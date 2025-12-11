Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 DIC 2025 | 25º
X
Mascotas

Se busca a Blanca, perrita perdida en el barrio Centro de La Banda

La mascota, de tamaño mediano y muy juguetona, desapareció este jueves 11 de diciembre; se ofrece recompensa por información.

Hoy 18:35

Vecinos de La Banda están preocupados por la desaparición de Blanca, una perrita hembra mediana

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La última vez que fue vista fue este jueves 11 de diciembre, en la intersección de Lavalle y Vicente López, barrio Centro.

Blanca es descrita como una perrita muy juguetona y querida por su familia, que ofrece recompensa a quien pueda brindar información sobre su paradero.

Cualquier persona que la haya visto o tenga datos sobre su ubicación puede comunicarse al 385 5174410. Los familiares esperan noticias y agradecen la colaboración de la comunidad para dar con la mascota.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Anuncios, medidas y proyectos: los puntos más destacados del discurso del gobernador Elías Suárez
  2. 2. Una joven santiagueña, hija de venezolanos, recibió una beca para estudiar arquitectura por su promedio perfecto
  3. 3. El tiempo para este jueves 11 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: caluroso y probables tormentas
  4. 4. Tras el Nobel a Machado, el chavismo marcha en Caracas y Maduro bloquea la salida del cardenal Porras
  5. 5. Una perrita fue asesinada a tiros en Los Juríes y el caso terminó en allanamientos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT