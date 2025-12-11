Se busca a Blanca, perrita perdida en el barrio Centro de La Banda

La mascota, de tamaño mediano y muy juguetona, desapareció este jueves 11 de diciembre; se ofrece recompensa por información.
Vecinos de La Banda están preocupados por la desaparición de Blanca, una perrita hembra mediana.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La última vez que fue vista fue este jueves 11 de diciembre, en la intersección de Lavalle y Vicente López, barrio Centro.
Blanca es descrita como una perrita muy juguetona y querida por su familia, que ofrece recompensa a quien pueda brindar información sobre su paradero.
Cualquier persona que la haya visto o tenga datos sobre su ubicación puede comunicarse al 385 5174410. Los familiares esperan noticias y agradecen la colaboración de la comunidad para dar con la mascota.