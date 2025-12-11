Tras un sorpresivo encuentro entre Luciana Salazar y Ramiro Marra crecen los rumores de romance

Luciana Salazar volvió a ser protagonista de la agenda mediática, esta vez por un sugestivo encuentro que la vincula con el exlegislador porteño Ramiro Marra.

Hoy 19:19

Luego de días convulsionados por su cruce en redes con Yanina Latorre en medio del conflicto que mantiene con Martín Redrado por su hija, Matilda, la modelo quedó nuevamente en el centro de los rumores, aunque ahora por su presente sentimental.

Según reveló la periodista Paula Varela en Intrusos (América TV), Salazar y Marra coincidieron en un reconocido local gastronómico de Concepción Arenal. Aunque ambos llegaron por separado, la situación tomó otro rumbo rápidamente: el político se acercó a la mesa de la modelo —quien atraviesa un cambio personal que incluso la llevó a vender parte de su ropa— y terminó pasando toda la noche con ella. “Él agarró la silla y no se movió más”, aseguró la panelista.

De acuerdo al relato, Luli estaba acompañada por una amiga, mientras que Marra llegó solo. Durante la velada se los vio muy compenetrados en la charla, entre risas y con una evidente cercanía. Si bien cada uno se retiró por su lado, Varela destacó que el interés “fue más que claro”.

La periodista también señaló que intercambiaron teléfonos y que, poco después, comenzaron a seguirse en redes sociales, un gesto que alimentó aún más las versiones de un posible romance. Aunque no hay confirmación de un nuevo encuentro, Varela sugirió que la química entre ambos fue notoria y dejó abierta la posibilidad de que ya se conocieran previamente.

“Hablaron mucho, mucho, mucho… no se movían de la mesa”, remató la panelista, instalando con fuerza un rumor que promete seguir dando que hablar en el mundo del espectáculo y la política.