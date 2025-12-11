Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas que se estaba llevando cajas y celulares de un galpón

Lo ordenó el juez Luis Armella luego de sorprender a la empleada de la financiera in fraganti; esta tarde se allanó la casa de la empleada y un local; todo comenzó con el llamado de un comerciante de la zona.

El juez Luis Armella ordenó esta tarde la detención de la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, que había sido sorprendida in fraganti llevándose cajas y celulares de un galpón. Todo comenzó con un allanamiento en un local ubicado en la localidad de Turdera, en el partido de Lomas de Zamora, por la causa que investiga la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Por la tarde el juez decidió registrar la casa de la tesorera, donde encontró computadoras y llaves de varias cajas fuertes. Con esas novedades, decidió que la mujer quede detenida y mañana sea indagada.

La ola de allanamientos se disparó a partir de un llamado anónimo a la Fiscalía. Un hombre, de 72 años, advirtió que “hace veinte o veinticinco días” cuatro camionetas ploteadas con la firma Sur Finanza llevaban cajas a un galpón ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 11818, al lado de un lavadero de autos. El comerciante, identificado como “Hugo”, agregó que esa misma tarde las camionetas habían realizado nuevo viajes.

Tras comprobar la veracidad de los datos, el juez ordenó allanar el galpón. Cuando la Policía Federal llegó al lugar, se encontraron con la tesorera de la empresa colocando cajas adentro de una camioneta. En ese momento no lograron detenerla. “La perdieron pero al rato volvió al galpón. La agarramos in fraganti a bordo de una camioneta Toyota SW4″, apuntó una fuente de la investigación.

La mujer fue demorada por la Policía a unos 100 metros del galpón. Adentro de la camioneta, la Policía encontró 6 celulares, algunos apagados y otros prendidos, 1 computadora, y una caja con documentación.

Al interrogar a la tesorera y a dos hombres que la acompañaban aseguraron que estaba trasladando computadoras a un técnico informático que trabajaría para la empresa. Con esos testimonios, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de la tesorera, que a esa hora seguía demorada.

En el segundo operativo, en la casa de la madre de la tesorera, la Policía encontró varias computadoras y llaves de cajas fuertes. “La madre dijo que se había mudado hace poco porque tenía algún temor”, reveló una fuente con acceso a la investigación.

En el galpón de Hipólito Yrigoyen, en el primer allanamiento, la Policía encontró 2 cajas de seguridad, 7 cajas fuertes (4 son de grandes dimensiones), posnets, documentación vehicular, 2 computadoras, material y equipamiento médico, 30 cajas de documentación, y 5 cajeros automáticos.

El juez ordenó abrir las cajas fuertes y convocó a los Bomberos. Los investigadores advirtieron que el procedimiento demorará varias horas y podría terminar durante la madrugada.