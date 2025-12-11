Ingresar
Violento choque entre camioneta y moto dejó a un joven herido en Añatuya

El siniestro ocurrió en la tarde del jueves en la intersección de Avenida España y Alvear. El motociclista, identificado como Achaval, sufrió lesiones y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Zonal. La Policía investiga las causas del impacto.

Hoy 19:50
Añatuya

Un grave siniestro vial se registró este jueves por la tarde en la intersección de la Avenida España y calle Alvear, donde una camioneta y una moto colisionaron, resultando herido el conductor del rodado menor.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 18 hs, cuando por causas que aún se investigan, se produjo el impacto entre una camioneta y la motocicleta.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto de apellido Achaval sufrió diversas lesiones.

Personal de la Ambulancia Municipal acudió rápidamente al lugar y brindó las primeras atenciones al herido, para luego trasladarlo de urgencia al Hospital Zonal para recibir atención médica más exhaustiva. Aún se desconoce la gravedad de sus heridas.

En el sitio del accidente, trabajó personal de la Policía de la Comisaría 41 para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito en la concurrida intersección. También se iniciaron las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del suceso.

