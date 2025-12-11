Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 DIC 2025 | 25º
La Concejal Marta Santillán queda provisoriamente a cargo de la intendencia de Fernández

Es la actual presidente del Concejo Deliberante de esa ciudad que sucederá al Dr. Víctor Araujo.

Hoy 20:12
Tras la renuncia del intendente Víctor Araujo y en el marco del cumplimiento de la Ley de municipalidades N° 5.590, la actual presidenta del HC Deliberante se hace cargo de la intendencia  hasta tanto el cuerpo elija al concejal que sucederá al intendente.

En Sesión Extraordinaria celebrada el martes 10 de diciembre, y presidida por el Vicepresidente 1° del Cuerpo, Concejal Miguel Gómez, el Honorable Concejo Deliberante tomó conocimiento formal de la renuncia presentada al cargo de Intendente Municipal por el Dr. Víctor Rodolfo Araujo.

Tras un exhaustivo análisis del informe detallado sobre sus dos gestiones al frente del Ejecutivo Municipal, los ediles presentes procedieron a aceptar la dimisión al cargo.

A partir de este momento, y en estricto cumplimiento con lo establecido en la Ley de Municipalidades N° 5.590, se iniciarán los procedimientos correspondientes a fin de elegir, entre los legisladores locales, a quien sucederá en el cargo al Intendente saliente.

A tal fin, la próxima sesión extraordinaria se llevará a cabo el próximo martes 16 a las 20.30 hs en el recinto deliberativo. Por lo tanto, quien queda provisoriamente a cargo de la intendencia es la presidente del HCD Concejal Marta Santillán hasta tanto el cuerpo elija al concejal que sucederá al intendente.

