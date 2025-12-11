Milei viajará al Reino Unido y pedirá eliminar el veto a la Argentina para comprar armas

El Gobierno apuesta a un giro diplomático de alto impacto. Sería la primera visita presidencial argentina desde la era Menem.

Hoy 20:15

Javier Milei planea viajar a Londres en el primer semestre del año próximo y quiere negociar el levantamiento del veto británico sobre la adquisición de tecnología militar de última generación, reveló el diario The Telegraph. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el viaje oficial se concretará en 2026.

“No hay potencias mundiales sin poder militar. Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”, dijo Milei al periódico británico.

Las restricciones a la compra de armamento y tecnología militar fueron impuestas por el Reino Unido tras la guerra de Malvinas.

Sin embargo, un portavoz del gobierno británico negó la existencia de conversaciones sobre este punto en un comunicado enviado a AFP. “No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas”, indicó el vocero.

La noticia se conoce días después que aviones de combate F-16 fueron adquiridos a Dinamarca por un acuerdo aprobado por Trump. Sin embargo, muchas otras armas siguen bloqueadas por Gran Bretaña, que suministra componentes clave.

Según el periódico, tanto la Argentina como Estados Unidos están presionando para cambiar las reglas.

El diario dijo que Milei le confirmó que se iniciaron negociaciones con Londres para flexibilizar el veto británico. El presidente, de acuerdo al periódico, respondió a una consulta en ese sentido: “Absolutamente”.