El Gobierno cedió ante los sindicatos y la cuota solidaria seguirá en la reforma laboral

Pese al gesto oficial, la central obrera ratificó su malestar y se organiza para salir a la calle.

Hoy 20:31

Este jueves, Javier Milei firmó el proyecto de modernización laboral que se tratará en sesiones extraordinarias. En el documento, no se eliminó la cuota solidaria, en un gesto hacia la CGT (Confederación General del Trabajo).

Es decir, la letra chica del documento excluyó el artículo que influía en la contribución que realiza el empleado al gremio sin estar afiliado al mismo.

Asimismo, en la reforma laboral la gestión libertaria decidió que los empleadores van a poder seguir siendo agentes de retención. Aunque para eso ahora se deberá prestar conformidad para que se cumpla y deberá haber un aval de la Secretaría de Trabajo.

“Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes. A su vez, deberá contar con la resolución de la Secretaría de Trabajo”, indica el artículo 137 del proyecto.

A pesar de esta situación, la CGT confirmó que realizará una movilización el 18 de diciembre hacia Plaza de Mayo, en contra de la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

La Confederación, liderada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, dispuso la actividad en una reunión de mesa chica, a pesar de los gestos del Ejecutivo de no meterse con las cuotas solidarias o la afiliación gremial.