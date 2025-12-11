Tragedia en Córdoba: un joven murió aplastado mientras descargaba placas de vidrio

El accidente ocurrió en Huerta Grande. Pese al rápido auxilio, no pudieron salvarlo.

Hoy 21:02

Un joven de 22 años murió aplastado por varias placas de vidrio templado en un hotel sobre la calle Juan Domingo Perón en Huerta Grande, Córdoba.

El caso está bajo investigación para saber qué fue lo que pasó.

El trágico hecho ocurrió durante la tarde, cuando dos operarios estaban descargando un camión con varias placas de vidrio templado, que se cayeron y aplastaron al joven que falleció en el acto.

El otro trabajador de 51 años sufrió heridas graves. Lo derivaron a urgencias por politraumatismos en la columna y posibles fracturas en la columna vertebral.