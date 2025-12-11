Patricia Bullrich: “Los delegados van a tener un límite de diez horas mensuales pagas; el resto, a laburar”

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza celebró el envío del proyecto de reforma laboral.

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró este jueves el envío del proyecto de reforma laboral y destacó el límite de 10 horas mensuales remuneradas que tendrán los delegados sindicales para desarrollar actividades gremiales dentro del horario de sus jornadas de trabajo.

“Van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar”, desafió Bullrich, que compartió un panel con el CEO de Techint, Paolo Rocca.

Si los delegados dedicaran más de horas al ejercicio de sus funciones sindicales, se les descontará ese tiempo de su salario en forma proporcional.

Al participar del cierre del Seminario Propymes organizado por el Grupo Techint, la ex ministra de Seguridad mostró los dientes contra los delegados sindicales y les recordó que “siguen siendo trabajadores” que tienen que cumplir las responsabilidades inherentes a sus tareas.

“Además, de esa manera, siguen siendo trabajadores, no solo delegados, que es muy importante”, explicó ante el auditorio de empresarios.

La legisladora remarcó que la medida apunta a equilibrar el derecho a la representación gremial en los lugares de trabajo con las obligaciones laborales y el tiempo de trabajo propiamente dicho.

Sobre los bloqueos a empresas, Bullrich destacó que la reforma laboral sanciona estas conductas como “infracciones muy graves”.