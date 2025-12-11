Ingresar
Fernández: El paso de la tormenta provocó voladuras de techos y dejó postes y arboles caídos

El fenómeno climático dejó importantes daños en algunas zonas del interior santiagueño.

Hoy 22:10
temporal

El cambio de tiempo llego este jueves por la tarde a diferentes localidad del interior de la provincia, tal como había sido anticipado por el SMN.

Si bien la llegada de la lluvia trajo algo de alivio luego de una jornada de intenso calor, el cambio trajo complicaciones en algunos sectores, sobre todo de la ciudad de Fernández, provocando la caída de árboles, postes de alumbrado y consecuentemente inconvenientes en el tránsito.

También algunas zonas rurales se vieron afectadas por el paso de la tormenta con fuertes ráfagas de viento. En Pozo Suni causó la voladura de un galpón de un productor agropecuario y también la caída de arboles y ramas.

Otra de las zonas afectadas fue Mistol Chico y La Loma, donde familias fueron afectadas por el paso del meteoro.

Desde el municipio de la Ciudad de Fernández, desplegaron los trabajos a través de la Dirección de Acción Social y de la Secretaría de Obras Públicas, entre otras áreas comunales articuladas para restablecer el orden en las zonas afectadas y para asistir a las familias afectadas.

