La Municipalidad trabaja en la reparación de un sector del desagüe pluvial de avenida Colón

Operarios del municipio trabajan en el tramo de La Rioja y Alsina.

Hoy 22:12
Municipalidad Capital

Dentro de los trabajos de la segunda etapa de la repavimentación de la avenida Colón que lleva adelante la Municipalidad de la Capital, se ejecuta la reparación de una losa de hormigón de más de 10 metros del colector pluvial que se encontraba deteriorado.

Se trata de la tapa del conducto del desagüe pluvial, en el tramo de La Rioja y Alsina. Allí se construye una losa armada de 25 centímetros de espesor de hormigón, que es la que soporta el peso del tránsito vehicular.

Cabe recordar, que la repavimentación de la avenida Colón comprende un total de 24 cuadras, correspondiendo 12 de cada acera, que además contempla el reemplazo de vigas y tapas de imbornales deterioradas, la instalación de rampas para personas con discapacidad en todas las esquinas y la demarcación de sendas peatonales.

