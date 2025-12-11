Ingresar
Entregarán los premios a ganadores de cortometrajes de la Mostra Visual

Será con el auspicio de la Municipalidad y se realizará en el Parque del Encuentro.

Hoy 22:15
parque del encuentro

Con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital, se llevará a cabo este viernes 12, la proyección y entrega de premios de los cortometrajes organizado por el colectivo La Mostra visual, en las instalaciones del Parque del Encuentro.

El evento dará inicio a las 20, y las premiaciones abarcarán: 1°, 2° y 3° galardón al mejor cortometraje y a la mejor animación. Mientras que se distinguirá, la mejor dirección, el mejor guión, actor y actriz, sonido, puesta en escena y fotografía.

Se hará entrega del premio del público, el cual se votará en tiempo real con la intervención de los presentes.

También se destinará un segmento especial de proyección de cortos fuera de competencia.

La premiación será acompañada por una feria, puestos de comidas y el cierre musical estará a cargo del grupo Sanguchito de Corne. El evento es de acceso libre y gratuito.

