Pro League: gran triunfo de Los Leones ante Pakistán en Santiago del Estero

Con el triunfo, el combinado argentino es líder del grupo con cinco puntos, habiendo derrotado a Países Bajos en el penalty shootout en la primera fecha.

La selección argentina de Hockey Césped, tuvo un buen pasar en el primer cuarto, con su primera llegada de peligro a los cinco minutos de partido, mediante un centro desde la izquierda que fue desviado desde una posición cercana al arco rival por el delantero Bautista Capurro, que no pudo con el arquero rival.

A los nueve minutos, un buen pase filtrado permitió el remate de revés del atacante Tomás Domene, que también chocó con la humanidad del guardameta Abdullah Khan.

El primer gol del partido llegó a los tres minutos del segundo parcial, en la jugada posterior a un córner corto, cuando un centro desde la izquierda le llegó a Domene, que definió bajo por el poste izquierdo del guardameta rival.

A los cinco minutos del tercer cuarto, en un contraataque, un buen centro de push desde la izquierda fue desviado a un metro del arco por Muhammad Ammad, para marcar la igualdad.

El conjunto albiceleste volvió a ponerse en ventaja a los nueve minutos del segundo tiempo, mediante un córner corto jugado para el volante Nicolás Della Torre, cuyo disparo de arrastrada ingresó bajo y por el medio.

La fórmula volvió a repetirse tres minutos después, esta vez con el delantero Maico Casella como ejecutante del córner corto, quien buscó el poste izquierdo de Khan y puso el 3-1.

Con tiempo cumplido del anteúltimo parcial, Waleed Rana aprovechó el rebote de un córner corto en defensa que los Leones no pudieron despejar más allá de la línea punteada y pudo descontar.

Pakistán tuvo su mejor rendimiento del partido en el último cuarto, aunque la defensa argentina se impuso y pudo llevarse el triunfo en el tiempo reglamentario, para sumar tres puntos que dejan a los Leones en el primer puesto.