El Gobierno nacional oficializó a Javier Lanari y consolidó el control de Adorni sobre Comunicación y Prensa

Quien era subsecretario asumió al frente del área, que volvió a la órbita de la Jefatura de Gabinete. El ex vocero también designó a Guillermo Devitt en Asuntos Estratégicos y respaldó a Daniel Scioli en Turismo y Ambiente.

Hoy 06:25

El Gobierno oficializó este viernes en el Boletín Oficial una serie de designaciones de secretarios que quedaron bajo la órbita de la renovada Jefatura de Gabinete que ahora conduce Manuel Adorni.

Con la reestructuración anunciada esta semana, la Jefatura volvió a absorber la Secretaría de Comunicación y Prensa, que había dependido de Presidencia durante el breve período en el que Adorni fue su titular con rango de ministro. Ahora, esa área quedó nuevamente bajo su control como jefe de Gabinete.

Javier Lanari, que hasta ahora se desempeñaba como subsecretario, fue formalmente designado al frente de la dependencia mediante el Decreto 871/2025. Según pudo saber Clarín, no actuará como vocero: esa función seguirá a cargo del propio Adorni.

El jefe de Gabinete también se aseguró el manejo de otras áreas estratégicas. Entre ellas, la Secretaría de Turismo y Ambiente, que antes reportaba al Ministerio del Interior. Allí continúa el inoxidable Daniel Scioli, que llegó al Gobierno de la mano de Guillermo Francos pero logró construir una relación de confianza con Karina Milei.

"Desígnase con carácter ad honorem, a partir del 6 de diciembre de 2025, en el cargo de Secretario de Turismo y Ambiente al licenciado Daniel Osvaldo Scioli", detalla el artículo 1 del Decreto 872/2025.

En el marco de estos movimientos, el Ejecutivo nombró además a Guillermo Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos mediante el Decreto 870/2025.

Por otra parte, el Decreto 875/2025 designó como secretario de Asuntos Nucleares —bajo la órbita del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo— al abogado Federico Ramos Napoli.

El martes se había publicado el Decreto 866/2025 con el nuevo organigrama del Gabinete nacional. Entre los cambios más relevantes figuraba justamente la reconfiguración integral de la Jefatura de Gabinete, que pasó a incorporar áreas como la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, Asuntos Estratégicos, la Secretaría Ejecutiva, Innovación, Ciencia y Tecnología, Turismo y Ambiente, y Comunicación y Prensa.

Adorni, en ADEPA

Este miércoles, Adorni participó de la tradicional cena de fin de año de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en medio de la tensión por los posibles cambios en el Código Penal.

Tal como publicó luego en su cuenta de X, el ex vocero aseguró que "nunca un gobierno respetó tanto la libertad de prensa".

"212 conferencias de prensa, 2.064 preguntas respondidas a periodistas en mis conferencias de prensa y 1.341 entrevistas de funcionarios a medios de comunicación", enumeró en su posteo.