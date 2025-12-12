Grave: denunció que su ex abusó de ella y ahora la extorsiona con viralizar un video íntimo

La Fiscalía dispuso medidas de protección, la prohibición de acercamiento y diversas actuaciones para avanzar en la investigación.

Hoy 06:46

La fiscal Daniela Yslas, a cargo de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda, dispuso diversas medidas judiciales y de protección luego de que una mujer de 44 años denunciara a su ex pareja por abuso sexual y por amenazas vinculadas a la difusión de contenido íntimo.

La denuncia fue radicada ayer en la Comisaría N.º 2 de la Mujer y la Familia, aunque, según el testimonio de la víctima, los hechos habrían ocurrido en noviembre en su vivienda del barrio Lourdes. La mujer afirmó que el acusado, de 36 años, se presentó en su domicilio con la intención de “hablar” para retomar la relación, y que, tras su negativa, ingresó por la fuerza y la sometió sexualmente. Señaló que pidió ayuda, aunque nadie logró escucharla, y que en una habitación contigua descansaba su hijo adolescente.

De acuerdo con la denuncia, días después del episodio el hombre la habría contactado para advertirle que, si lo denunciaba o se negaba a reanudar la relación, difundiría videos íntimos grabados durante la pareja. Por temor, la mujer aseguró que no acudió antes a las autoridades y que decidió hacerlo luego de que el acusado volviera a presentarse en su vivienda.

A partir de la intervención policial, la fiscal Yslas ordenó notificar al denunciado de una prohibición de acercamiento y dispuso que a la víctima se le otorgue un botón antipánico. Además, solicitó la toma de declaraciones testimoniales a vecinos y un relevamiento en la zona, como parte de la investigación.

La mujer fue derivada para recibir contención psicológica, mientras que la arista vinculada a presunta sextorsión quedó a cargo de la Unidad de Violencia de Género.