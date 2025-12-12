Durante un importante operativo cae una organización narco familiar

Los uniformados allanaron casas en los barrios La Católica y Primera Junta donde detuvieron a una madre y sus dos hijos por la venta de estupefacientes. También cayó un proveedor y se secuestraron cocaína, marihuana y millones de pesos.

Hoy 06:34

La Dirección General de Drogas Peligrosas concretó ayer un operativo que derivó en la detención de cuatro personas y el secuestro de una importante cantidad de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación dirigida por el fiscal coordinador de la Unidad de Narcomenudeo, Dr. Juan Alende.

La causa se inició meses atrás, a partir de una denuncia anónima que señalaba que Eloísa Coronel y su hijo Cristian comercializaban sustancias ilícitas en dos viviendas del barrio La Católica. De acuerdo con esa información, ambos recibían la droga de un proveedor identificado como Lucas Hernández, residente del barrio Primera Junta, quien también realizaba ventas al menudeo en su domicilio.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía dispuso diversas medidas investigativas. Con tareas de seguimiento, observaciones controladas y registros fílmicos, los efectivos antinarcóticos obtuvieron elementos que confirmaron los datos aportados. Según consta en el expediente, Eloísa Coronel efectuaba ventas en su vivienda de calle Héroes de Malvinas, mientras que Cristian acopiaba la droga y el dinero en otra casa ubicada en calle Absalón Ibarra. Hernández, por su parte, era señalado como el encargado de abastecerlos con envoltorios ya preparados para la comercialización, además de vender droga en su propia casa, situada en inmediaciones de Florentina Miranda y Caseros. La investigación también lo vincula con la modalidad de delivery de cocaína.

Con estos elementos, el fiscal Alende solicitó a la jueza de Control y Garantías, Dra. Erika Casagrande, órdenes de allanamiento y las detenciones correspondientes. Una vez concedidas las medidas, los procedimientos se realizaron ayer por la tarde en los domicilios señalados.

Durante las requisas, la policía incautó 371 envoltorios listos para la venta, medio ladrillo compacto y una “piedra” de cocaína, con un peso total de 807 gramos. Asimismo, se secuestraron $2.490.500 en efectivo, 620 dólares, diez teléfonos celulares, una planta de Cannabis Sativa de 65 centímetros, dos automóviles, una balanza portátil y bolsas con bandas elásticas.

En el marco del operativo, también fue detenida Noelia Coronel, hija de Eloísa, luego de que los efectivos encontraran varios envoltorios con cocaína entre sus prendas al momento del ingreso a la vivienda.

Con estas detenciones, Eloísa Coronel, sus hijos Cristian y Noelia, y Lucas Hernández quedaron a disposición de la Justicia. Se prevé que en los próximos días sean indagados por la Fiscalía.