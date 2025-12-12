Escándalo en Córdoba: choferes de un viaje de egresados dieron positivo al test de alcoholemia

La situación generó un clima de desconcierto y molestia entre las madres y los padres de los egresados, quienes vieron en riesgo la seguridad y el cumplimiento del viaje planeado durante meses.

Hoy 06:38

En la localidad cordobesa de Oliva, dos choferes que debían conducir un bus con destino a Bariloche dieron positivo en el control de alcoholemia practicado por personal de la Municipalidad.

Los estudiantes que tenían previsto viajar aguardaron a que le realizaran un segundo control a los suplentes y también fallaron el test de alcoholemia, retrasando la salida.

El imprevisto se presentó en la mañana del miércoles, y los conductores tienen 54 y 48 años.

Luego de varias horas, llegaron otros dos conductores de reemplazo para realizar el viaje. Cuando a estos se les realizó el mismo test, nuevamente dio positivo. "A los dos choferes que nos mandaron les dio positivo también", relató Orieta Pérez, mamá de uno de los estudiantes, durante su diálogo con el medio local El Doce TV.

Frente a la preocupación por la veracidad de los resultados, la Jueza de Faltas de la ciudad intervino solicitando la colaboración de Policía Caminera para realizar controles adicionales utilizando equipos diferentes. Sin embargo, a este medio le confiaron que los agentes policiales acudieron al lugar para "contener la situación".

Se llegó incluso a poner a prueba el instrumental mediante un test a un tercero ajeno a la situación: el director del colegio, también padre de uno de los estudiantes y conocido por no consumir alcohol, obtuvo un resultado de cero. "Evidentemente los equipos funcionan", afirmó Pérez, despejando dudas respecto a posibles fallos técnicos.

Horas más tarde, tras una extensa espera, los choferes de reemplazo enviados se volvieron a someter a un control: en este caso, el test dio negativo. Los padres presentes aseguraron a El Doce TV que el primer resultado había sido "apenas por encima de 0".

Finalmente, los estudiantes del Sagrado Corazón de Oliva pudieron iniciar su tan ansiado rumbo hacia Bariloche, luego de varias horas de contratiempos y un despliegue preventivo que buscó garantizar la seguridad de los jóvenes egresados.