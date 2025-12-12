Fallo judicial absuelve a un ex policía y deja sin efecto una condena por abuso sexual

Un tribunal de alzada revocó la sentencia dictada en 2023 contra Ramón Alejandro Gómez y dispuso su libertad inmediata, al considerar que las pruebas no permitieron sostener la acusación.

Un tribunal de alzada dejó sin efecto ayer la condena impuesta en diciembre de 2023 a un ex funcionario policial, cuya situación judicial se originó en agosto de 2021 durante la pandemia, cuando se difundió un video en el que aparecía siendo tocado por una adolescente, hija de su entonces pareja.

El ex policía, Ramón Alejandro Gómez, recuperó la libertad cerca de las 14, acompañado por sus abogados defensores, Florencia Gómez y Juan José Saín, luego de que fueran notificados del fallo firmado por los vocales Inés Zamora, Sandra Generoso y Cristian Vittar.

La resolución establece un conjunto de reglas de conducta, entre ellas la obligación de mantener distancia de la adolescente y de su entorno familiar, considerada una condición central del fallo.

El caso se remonta a agosto de 2021, en pleno confinamiento por la pandemia de Covid-19. En aquel momento, familiares de la adolescente vieron en el estado de WhatsApp de Gómez un video de ocho minutos en el que se observaba a la joven comiendo una galleta mientras, con la otra mano, frotaba por encima de la ropa a una persona cuyo pantalón coincidía con el que usaba el ex funcionario. La situación derivó en una denuncia de su pareja de entonces y en un escándalo familiar que motivó la intervención de fiscales de Las Termas. Gómez fue detenido y acusado de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple agravado por la convivencia.

El conflicto trascendió el ámbito judicial: la madre de la adolescente reaccionó con sorpresa ante los hechos y el padre de la joven llegó desde otra provincia para trasladarla y fijar residencia fuera de Santiago del Estero.

Dos años después, un tribunal integrado por Fernando Viaña, Daniela Campos Nittinger y Luis Achával llevó adelante el juicio. La Fiscalía solicitó 14 años de prisión al considerar que los abusos estaban acreditados mediante pruebas como el video, testimonios, entrevistas en Cámara Gesell y pericias médicas y psicológicas. En contraposición, la defensa pidió la absolución o, en su defecto, una calificación penal más leve.

El tribunal descartó el delito de abuso sexual con acceso carnal, pero condenó a Gómez a 5 años de prisión por abuso sexual simple agravado por la convivencia. Tanto la Fiscalía como la defensa apelaron el fallo.

En su recurso, la Fiscalía cuestionó la valoración de la prueba, al sostener que el tribunal de juicio no otorgó credibilidad a aspectos fundamentales del testimonio de la víctima y que su decisión implicaba considerar la posibilidad de consentimiento por parte de una menor ante prácticas sexuales con su padrastro. La defensa, por su parte, argumentó que existieron inconsistencias entre la acusación y los hechos establecidos en el juicio, y que no se acreditaron las edades mencionadas en la imputación ni existían testigos directos que reforzaran la hipótesis fiscal.

Finalmente, el tribunal de alzada resolvió rechazar el recurso del Ministerio Público Fiscal y confirmó la absolución de Gómez por el delito de abuso sexual con acceso carnal. En simultáneo, hizo lugar al planteo de la defensa, revocó la condena por abuso sexual simple reiterado y dictó la absolución por el beneficio de la duda. Como consecuencia, ordenó la inmediata libertad del ex funcionario policial, trámite que quedó a cargo de la Cámara de Juicio Oral.