El tráiler del live action de Street Fighter enloquece a los fans por la fidelidad de los personajes

La nueva versión de Street Fighter propone una mirada renovada al clásico de los videojuegos con una historia ambientada en 1993, un elenco de figuras del cine y el deporte, y estreno previsto para octubre de 2026.

Hoy 07:30

Con el lanzamiento de su primer adelanto oficial, la nueva película de Street Fighter comienza a tomar forma. El proyecto cuenta con la producción conjunta de Capcom y Legendary Pictures, y será distribuido por Paramount Pictures, lo que marca uno de los intentos más ambiciosos por llevar la franquicia a la pantalla grande con respaldo directo de los creadores del videojuego.

La película está dirigida por Kitao Sakurai y sitúa su historia en 1993, año que funcionará como escenario para reinterpretar el espíritu arcade del título original. El relato inicia con Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes vuelven a cruzarse luego de un tiempo separados, hasta que la enigmática Chun-Li (Callina Liang) los convoca al Torneo Mundial de Guerreros. Lo que parece ser un clásico torneo de combate se transforma rápidamente en una amenaza mayor: una conspiración que obliga a los protagonistas a enfrentarse no solo entre sí, sino también a sus propios fantasmas del pasado.

La producción promete recuperar la estética de los salones de videojuegos de los años 90 —con la idea de “insertar monedas y machacar botones”— mientras actualiza la acción y la narrativa para atraer a una nueva generación de espectadores.

El elenco reúne figuras del cine, la música, las artes marciales y la lucha profesional. Entre los nombres más destacados se encuentran Cody Rhodes, Roman Reigns, 50 Cent, Rayna Vallandingham, Olivier Richters, Kyle Mooney, Mel Jarnson, Eric André, Hirooki Goto, Alexander Volkanovski, Vidyut Jammwal, Orville Peck y Andrew Schulz. Además, David Dastmalchian interpretará a M. Bison y Jason Momoa dará vida a Blanka.

El estreno está previsto para el 16 de octubre de 2026, al menos en salas de Estados Unidos, con una expectativa creciente entre los seguidores de la saga y los fanáticos del cine de acción.