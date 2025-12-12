Noelia Marzol reveló por qué operaron a su hijo Donatello

La bailarina aclaró la situación luego de compartir una imagen desde la clínica que generó inquietud entre sus seguidores.

Hoy 15:36

Noelia Marzol alarmó a sus seguidores este jueves por la tarde, cuando contó que su hijo Donatello había sido intervenido. “Ayer se operó Dona. ¡Está supergenial! Se la rebancó“, expresó en las redes junto a una foto donde se la vio con el nene en una silla de ruedas.

Después de varias horas y en medio de las dudas de sus fans, que no sabían qué le había pasado al pequeño, la bailarina hizo un video donde explicó qué fue lo que ocurrió.

Posteos

“Voy a despejar dudas con respecto a la operación de Dona. Lo operamos de adenoides y amígdalas. El proceso, la previa y el post me lo voy a guardar. Pero ahora está joya. Superbien. Quiso jugar todo el día, es imparable”, aclaró para ponerle fin a los rumores que circularon en las redes sobre apendicitis.