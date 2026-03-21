El tiempo para este sábado 21 de marzo en Santiago del Estero: se esperan lluvias durante el día

Persiste el alerta por tormentas fuertes y viento para Santiago del Estero, según el SMN.

Hoy 01:11

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado inestable en Santiago del Estero, con probabilidad de tormentas fuertes durante gran parte de la jornada y condiciones que obligan a tomar precauciones.

De acuerdo con el informe oficial, la madrugada y la mañana estarán marcadas por tormentas intensas, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70%. En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 21°C y una máxima que alcanzará los 26°C, en un contexto de elevada humedad.

Hacia la tarde, el tiempo mejoraría levemente con la presencia de viento, mientras que por la noche el cielo se presentaría parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia. En tanto, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 32 y 41 km/h durante las primeras horas del día.