El tiempo para este sábado 21 de marzo en Santiago del Estero: se esperan lluvias durante el día

Persiste el alerta por tormentas fuertes y viento para Santiago del Estero, según el SMN.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado inestable en Santiago del Estero, con probabilidad de tormentas fuertes durante gran parte de la jornada y condiciones que obligan a tomar precauciones.
De acuerdo con el informe oficial, la madrugada y la mañana estarán marcadas por tormentas intensas, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70%. En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 21°C y una máxima que alcanzará los 26°C, en un contexto de elevada humedad.
Hacia la tarde, el tiempo mejoraría levemente con la presencia de viento, mientras que por la noche el cielo se presentaría parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia. En tanto, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 32 y 41 km/h durante las primeras horas del día.