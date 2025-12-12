Flamengo le ganó al Pyramids y jugará la final de la Intercontinental ante el PSG

En el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, el equipo brasileño venció por 2-0 a los egipicios.

Flamengo se metió en la final de la Copa Intercontinental tras vencer por 2-0 a Pyramids FC en una de las semifinales disputadas en el estadio Ahmed Bin Ali. En la definición, el conjunto brasileño se medirá con el PSG, campeón de la Champions League, que ya esperaba en esa instancia.

El equipo carioca, que tuvo al arquero argentino Agustín Rossi como titular, resolvió el encuentro gracias a la eficacia de sus defensores centrales. A los 23 minutos del primer tiempo, Leo Pereira abrió el marcador con un cabezazo, mientras que a los 7 del complemento, por la misma vía, Danilo puso cifras definitivas al partido.

Justamente, Danilo viene siendo una pieza clave en los momentos decisivos, ya que también fue el autor del gol que le dio a Flamengo el título en la reciente final de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras, trofeo que le permitió acceder a esta renovada edición de la Intercontinental.

El conjunto brasileño, que además de la Libertadores se consagró campeón del Brasileirao, había iniciado su camino en el certamen con un triunfo 2-1 frente a Cruz Azul en los cuartos de final. Ahora, buscará cerrar un año soñado frente al PSG, en un nuevo cruce entre los mejores de Europa y América, como en las históricas finales de la vieja Intercontinental.