Buscan a solitario delincuente que arrebató una mochila con U$S 80.000

Por orden judicial, la Policía vigilaba las salidas de la provincia y realizaban controles en lugares señalados como aguantaderos en Capital y La Banda.

Hoy 06:35

Un solitario delincuente se alzó ayer con una mochila repleta de U$S 80.000, al parecer "fruto" de una salidera bancaria perpetrada en pleno centro capitalino y por lo cual sobrevino un inmediato cierre de rutas.

Pese al hermetismo general, trascendió que la víctima fue sorprendida por el desconocido y despojada de la mochila, según se advierte en un video obtenido desde un comercio ubicado frente al epicentro.

En medio del desconcierto general, las autoridades policiales alertaron a la fiscal de turno, Celia Mussi, quien puso a trabajar a los expertos de la policía jurisdiccional y sus pares del Departamento Delitos Económicos.

Por la fisonomía y "profesionalidad", la corriente policial dominante atribuía el golpe a un sujeto foráneo. Por ello, al cierre regía un alerta general y los policías trabajaban en los ingresos y egresos de la ciudad.

Al mismo tiempo, la víctima formulaba la denuncia y proveía a los investigadores los detalles finos sobre las horas previas a recibir el dinero y las personas que conocían sobre ello.

"Peinar" aguantaderos

Con el rostro difuso del individuo, los policías también trabajaban en La Banda. Los investigadores dudaban de que el maleante hubiera logrado abandonar la provincia y más bien se inclinaban por un escondite, hasta tanto decaigan los controles en las principales rutas.

Nada quedaba librado al azar. Y los policías pedían informes a sus pares de provincias vecinas, optimistas en obtener algún apodo o identidad del delincuente, quien -se cree- se movilizaba en automóvil, o una motocicleta.

Conclusión, la policía extremaba esfuerzos, resuelta en aguarle la salida al delincuente, "abrazado" a una mochila con U$S 80.000, es decir $ 117.000.000.