"Se encuentra estable": el comunicado de Turf sobre la salud de Joaquín Levinton

La banda relató cómo se desató el problema cardíaco del cantante en un bar de Palermo.

Hoy 15:56

La banda Turf sacó un comunicado en el que brinda detalles sobre la salud de Joaquín Levinton, quien permanece internado en terapia intensiva luego de haber sufrido un infarto.

Desde el grupo musical detallaron que le pusieron un stent al cantante, luego del episodio que sufrió este viernes a la madrugada en un bar del barrio porteño de Palermo.

“El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, explicaron.

Los integrantes de la banda también detallaron que el episodio comenzó cuando Levinton "sufrió un malestar en el pecho".

Ante este escenario, las personas que lo acompañaban llamaron al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández.

Los detalles del infarto que sufrió Joaquín Levinton

Joaquín Levinton sufrió un infarto en un bar del barrio porteño de Palermo y está internado en terapia intensiva del Hospital Fernández. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que está fuera de peligro.

El cantante de la banda Turf estaba en un bar ubicado sobre la calle Dorrego al 1697, cuando sufrió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó.

Las personas que estaban junto al artista de 50 años llamaron de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que realizó un traslado de emergencia.

Alberto Crescenti explicó que Levinton “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”.

Crescenti aclaró que hace pocos minutos desde el Hospital Fernández confirmaron el diagnóstico del cantante: infarto agudo miocardio.

“Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández", explicó.

El titular del SAME informó que el cantante está internado en terapia intensiva, donde le realizarán distintos estudios para evaluar su cuadro de salud.

También advirtió que desde el SAME están en contacto con las autoridades del Hospital Fernández para conocer un parte médico con la evolución de la salud de Levinton.