“Hay una parte que no salió”: Eugenia Tobal lloró por su eliminación de MasterChef

La actriz confesó que atravesó momentos difíciles en su hogar durante la competencia de cocina.

Hoy 06:44
Eugenia Tobal.

Eugenia Tobal fue eliminada de MasterChef Celebrity y decidió romper el silencio. Con lágrimas en los ojos, la actriz publicó un emotivo video en Instagram donde reveló detalles de su salida que no se mostraron en la emisión.

"Hay una parte que no salió“, comenzó Tobal, visiblemente movilizada. La artista explicó que durante su participación en el programa enfrentó una situación complicada en casa: tuvo que operar a Romeo, su perro, lo que le generó un enorme estrés emocional.

"Hay que tomar decisiones y poner prioridades"
“Fue muy difícil para mí dividirme entre las cosas del programa y lo que estaba pasando en casa, además mi hija también estaba recibiendo esta situación”, confesó. La actriz admitió que “a veces en la vida hay que tomar decisiones y poner las prioridades donde corresponden”, dejando entrever que su salida pudo no haber sido completamente involuntaria.

Tobal agradeció a sus compañeros, al jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, a la conductora Wanda Nara y a toda la producción. También aclaró que no cree llegar al repechaje pero seguirá apoyando a sus compañeros desde afuera.

"Me llevo recuerdos preciosos y la mejor onda con todos", finalizó la actriz, agradecida por la experiencia vivida en las cocinas más famosas de la televisión argentina.

