Tras el caos en Calcuta, Messi siguió su gira en Hyderabad y desató la locura

El astro argentino aterrizó en ese lugar, al centro-sur del país, después de los incidentes que se generaron por la desorganización de un evento en el estadio Salt Lake.

Hoy 16:48

Luego de los incidentes en Calcuta por la desorganización de un evento en el estadio Salt Lake, Lionel Messi continuó con su gira por la India y vivió una jornada completamente distinta en Hyderabad, donde fue recibido con orden, entusiasmo y una multitud que pudo disfrutarlo de cerca.

La excursión del capitán argentino había comenzado con polémica. En Calcuta, su paso por el estadio duró apenas diez minutos, ya que muchos fanáticos —que pagaron entradas costosas— esperaban verlo jugar un partido. La rápida salida de Messi, rodeado por una nube de curiosos, generó disturbios en las tribunas y fuertes críticas a la organización.

Tras ese episodio, el astro siguió con el GOAT Tour y se trasladó a Hyderabad, ubicada en el centro-sur del país, a unos 1.500 kilómetros de Calcuta. Allí arribó al aeropuerto Shamshabad junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, para luego hospedarse en el lujoso Palacio Falaknuma, antiguo símbolo de la realeza local.

En esa ciudad, Messi participó de un encuentro exclusivo con 250 invitados, encabezado por el jefe del Estado de Telangana, Reventh Reddy. Más tarde, la comitiva se dirigió al estadio Rajiv Gandhi Internacional, donde lo aguardaba una multitud.

Ya en el campo de juego, el rosarino provocó el delirio general: recorrió la cancha, regaló pelotas a la tribuna, hizo jueguitos e intercambió pases con nenes y fanáticos, siempre de buen humor y acompañado por De Paul y Suárez, en un contexto mucho más organizado que el vivido horas antes.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Messi “peloteó” con el propio Reventh Reddy, quien dejó en evidencia que el fútbol no es su fuerte con pases bastante imprecisos, lo que despertó risas y aplausos.

Antes de retirarse, el capitán de la Selección Argentina dejó un mensaje para los presentes: “Hola a todos, solo quería agradecer por el cariño de hoy y de siempre. Es un honor compartir estos días en la India con todos ustedes”.

El GOAT Tour continuará en los próximos días en Mumbai y Nueva Delhi, donde Messi seguirá con su agenda de actividades y encuentros con fanáticos.