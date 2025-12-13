Pro League: Las Leonas y Los Leones salen de nuevo al ruedo en Santiago del Estero

Los seleccionados argentinos afrontarán nuevos compromisos este sábado en el Estadio Provincial.

Hoy 09:10

Luego de un día de descanso, Los Leones y Las Leonas volverán a presentarse este sábado en Santiago del Estero por la FIH Pro League, en una nueva jornada que promete alto nivel en la cancha internacional del Polideportivo Provincial.

El primero en salir a escena será el seleccionado masculino. Desde las 19, el equipo dirigido por Lucas Rey se medirá nuevamente ante Países Bajos, en un cruce exigente frente a una de las potencias del hockey mundial. Más tarde, a las 21.30, será el turno de Las Leonas, conducidas por Fernando Ferrara, que enfrentarán a Alemania con la necesidad de recuperar terreno en la tabla.

Ambos encuentros contarán con transmisión en vivo por ESPN2 y Disney+ Plan Premium, en una jornada clave dentro de esta primera ventana del certamen que se desarrolla en suelo santiagueño.

En las dos primeras fechas, Los Leones dejaron una imagen positiva: empataron ante Países Bajos y lograron una sólida victoria frente a Pakistán. Ese rendimiento alimenta la ilusión de seguir sumando frente a su gente y sostener el buen momento en la competencia.

Distinta es la situación de Las Leonas, que comenzaron con un triunfo ante Alemania pero luego cayeron frente a Países Bajos. Por eso, el duelo de esta noche aparece como una buena oportunidad para volver a la senda del triunfo y reafirmar su protagonismo en la Pro League.

La actividad en Santiago del Estero se cerrará este domingo, cuando ambos seleccionados disputen su cuarto y último partido de esta ventana:

Los Leones volverán a enfrentar a Pakistán desde las 19, mientras que Las Leonas se medirán otra vez con Países Bajos, a partir de las 21.30. Una nueva doble jornada de alto nivel internacional para seguir disfrutando del mejor hockey del mundo en la provincia.

Sábado 13/12

• Los Leones – Países Bajos, 19.00

• Las Leonas – Alemania, 21.30

Domingo 14/12

• Los Leones – Pakistán, 19.00

• Las Leonas – Países Bajos, 21.30