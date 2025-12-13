Estafa en La Banda: detienen a una mujer tras pagar con transferencia trucha

La acusada habría enviado un comprobante adulterado para comprar una cama. Secuestraron el mueble y un celular durante el procedimiento.

Hoy 10:09

Una mujer fue detenida en las últimas horas en el barrio Parque Industrial de La Banda, en relación con una causa por presunta estafa que investiga el Ministerio Público Fiscal de los departamentos Banda – Robles.

La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por una mujer que había vendido una cama de dos plazas. Según su relato, la compradora envió un supuesto comprobante de transferencia bancaria como constancia de pago; sin embargo, el dinero jamás impactó en su cuenta. Posteriormente, se determinó que el documento habría sido adulterado.

Ante estas circunstancias, se libró un oficio judicial ordenando un allanamiento y registro en una vivienda situada en el barrio Parque Industrial. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular y una cama de dos plazas de algarrobo en estado nuevo, presuntamente vinculados a la maniobra investigada.

Asimismo, se dispuso la detención de la mujer involucrada, mientras la causa continúa avanzando bajo directivas del Ministerio Público Fiscal y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.